С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине повредила более 700 учебных заведений, - Шкарлет

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире всеукраинского телемарафона.

"У нас более 730 учебных заведений повреждено и 139 детей, к сожалению, погибли", - сказал он.

Из 733 пострадавших заведений 659 повреждены, а 74 - разрушены.