С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине повредила более 700 учебных заведений, - Шкарлет
С начала полномасштабного вторжения РФ российские войска повредили более 730 учебных заведений
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире всеукраинского телемарафона.
"У нас более 730 учебных заведений повреждено и 139 детей, к сожалению, погибли", - сказал он.
Из 733 пострадавших заведений 659 повреждены, а 74 - разрушены.
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