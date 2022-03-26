С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли по меньшей мере 136 детей

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Еспресо.TV .

"По состоянию на 8 часов 26 марта 2022 года, по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, нуждающихся в подтверждении, с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибло 136 детей и пострадало 199 детей", – говорится в сообщении.

Как добавили в Офисе Генпрокурора, больше всего пострадало детей в Киевской – 64, Харьковской – 44, Донецкой – 50, Черниговской – 38, Николаевской – 28, Луганской – 25, Запорожской – 17, Херсонской – 20, столице – 16, Житомирской – 15 и Сумской – 14 областях.

25 марта 2022 года в результате обстрела военными РФ в Донецкой области погиб 9-летний ребенок, еще один получил ранения.

Эти данные являются приблизительными, точная цифра погибших и пострадавших неизвестна. Фактическое количество погибших и раненых детей невозможно установить, поскольку в украинских городах продолжаются активные боевые действия.

Напомним, как сообщали в Офисе генпрокурора, на 25 марта с начала полномасштабного вторжения РФ погибли 135 детей, еще 184 получили ранения, больше всего пострадавших - в Киевской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb