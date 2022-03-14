С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли более 600 гражданских людей, - ООН

Об этом сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека, передает Радио Свобода.



В ООН предоставили данные с 24 февраля до полуночи 13 марта.

"Большинство зафиксированных потерь среди гражданских лиц было вызвано применением взрывного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары. УВКПЧ ООН считает, что реальные цифры значительно выше", - говорится в сообщении .

Это касается, например, Изюма (Харьковская область), Мариуполя и Волновахи (Донецкая область).

Эти сообщения "подлежат дальнейшей верификации и не включены в статистику".