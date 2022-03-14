С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли более 600 гражданских людей, - ООН
В Украине с начала полномасштабного вторжения России погибли 636 человек, 1125 ранены
Об этом сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека, передает Радио Свобода.
В ООН предоставили данные с 24 февраля до полуночи 13 марта.
"Большинство зафиксированных потерь среди гражданских лиц было вызвано применением взрывного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары. УВКПЧ ООН считает, что реальные цифры значительно выше", - говорится в сообщении .
Это касается, например, Изюма (Харьковская область), Мариуполя и Волновахи (Донецкая область).
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