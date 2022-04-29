С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 219 детей, более 398 получили ранения

Об этом говорится в телеграмме Офиса генпрокурора .



"По состоянию на утро 29 апреля 2022 года более 617 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным 219 детей погибли и более 398 получили ранения разной степени тяжести", - отметили ювенальные прокуроры.



Данные не окончательные, ведь их установят в местах активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Больше всего пострадавших детей в Киеве – 16, Донецкой области – 139, Киевской – 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, Житомирской – 15.



В первую неделю марта на автодороге возле Красного на Черниговщине на мини взорвался автомобиль, в результате чего погибли дети 2 и 14 лет.



Во время российских артиллерийских обстрелов Романовского моста в Ирпене 7 марта 10-летний мальчик получил контузию.



В результате обстрела кафиров Циркунов на Харьковщине 28 апреля была ранена 10-летняя девочка.



Во время обстрела Запорожья 28 апреля ранения получили пять человек, в том числе ребенок.



В Харькове во время артиллерийских обстрелов 11 апреля был ранен 9-летний мальчик.



В больницу на Днепропетровщине 21 апреля привезли 17-летнего парня с ранениями, полученными в результате обстрелов оккупантами г. Мариуполь.



"1556 учебных заведений повреждено в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ. При этом 102 из них разрушены полностью", - добавили в Офисе генпрокурора.

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