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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 219 детей, более 398 получили ранения

29 апреля, 2022 пятница
08:46
война с Россией

В результате полномасштабной войны РФ против Украины погибли 219 детей, более 298 пострадали. Россияне повредили 1556 украинских учебных заведений, из них 102 уничтожили полностью

Об этом говорится в телеграмме Офиса генпрокурора .

"По состоянию на утро 29 апреля 2022 года более 617 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным 219 детей погибли и более 398 получили ранения разной степени тяжести", - отметили ювенальные прокуроры.

Данные не окончательные, ведь их установят в местах активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Больше всего пострадавших детей в Киеве – 16, Донецкой области – 139, Киевской – 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, Житомирской – 15.

В первую неделю марта на автодороге возле Красного на Черниговщине на мини взорвался автомобиль, в результате чего погибли дети 2 и 14 лет.

Во время российских артиллерийских обстрелов Романовского моста в Ирпене 7 марта 10-летний мальчик получил контузию.

В результате обстрела кафиров Циркунов на Харьковщине 28 апреля была ранена 10-летняя девочка.

Во время обстрела Запорожья 28 апреля ранения получили пять человек, в том числе ребенок.

В Харькове во время артиллерийских обстрелов 11 апреля был ранен 9-летний мальчик.

В больницу на Днепропетровщине 21 апреля привезли 17-летнего парня с ранениями, полученными в результате обстрелов оккупантами г. Мариуполь.

"1556 учебных заведений повреждено в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ. При этом 102 из них разрушены полностью", - добавили в Офисе генпрокурора.

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