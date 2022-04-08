С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 169 детей, более 306 получили ранения, - ювенальные прокуроры

Об этом сообщил Офис генпрокурора .



"Более 475 детей пострадали в Украине из-за полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 169 детей погибли и более 306 получили ранения", - подчеркнули ювенальные прокуроры.



Цифры неокончательные, поскольку их продолжают устанавливать в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.



По полученным данным, больше всего пострадавших детей в Киеве – 16, Киевской – 88, Донецкой – 81, Харьковской – 75, Черниговской – 50, Николаевской – 40, Луганской – 35, Запорожской – 22, Херсонской – 29, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях.



В Буче, Киевской области, в месте массового захоронения среди взрослых погибших обнаружили тело 15-летней девочки.



На Днепропетровщине 7 апреля в результате российского обстрела лодки, в которой были 14 человек, погиб один ребенок и еще двое, 4 и 16 лет, получили ранения.



Во время обстрела Северодонецка, Луганской области, 6 и 7 апреля двое несовершеннолетних получили ранения.



"В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 928 учебных заведений. 84 из них разрушены полностью", - отметили в ОГПУ.

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