С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 1563 мирных жителя, - ООН

Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.



"С 4 часов утра 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, до 24:00 5 апреля 2022 года по местному времени, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 3776 потерь среди гражданского населения. в стране : 1563 погибших и 2213 раненых", - говорится в отчете.



Среди погибших - 379 мужчин, 237 женщин, 24 девушек и 43 мальчика, а также 63 детей и 817 взрослых, чей пол пока не известен. Ранения получили 254 мужчины, 196 женщин, 44 девочки и 40 мальчиков, а также 104 ребенка и 1575 взрослых, чей пол пока не установлен.



В Донецкой и Луганской областях в общей сложности погибли 487 человек, 1080 получили ранения. На подконтрольной украинским властям части Донетчины и Луганщины погибли 420 жителей, 821 получил ранения. В ОРДЛО – 67 жертв и 259 раненых.



В других подконтрольных украинскому правительству регионах (г. Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская, Днепропетровская и Житомирская области погибли 1076 человек и 1133 получили ранения).



Большинство потерь среди гражданских вызвано применением взрывного оружия с широкой зоной воздействия, в частности, обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетными и воздушными ударами.



УВКПЧ считает показатель потерь значительно выше, поскольку задерживается поступление информации из мест активных боевых действий, а многие отчеты ожидают подтверждения. Это касается Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной (Луганская область) и Бородянки (Киевская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры дополнительно подтверждают и не включаются в приведенную статистику.



УВКПЧ обратило внимание на отчет Офиса генпрокурора, согласно которому по состоянию на 8:00 6 апреля (по местному времени) погибли 167 детей, по меньшей мере 279 получили ранения.



"Увеличение цифр в этом обновлении по сравнению с предыдущим обновлением (по состоянию на 24:00 в полночь 4 апреля 2022 года (по местному времени) не следует относить к жертвам среди гражданского населения, которые произошли только 5 апреля, поскольку в течение дня УВКПЧ также подтвердило потери, что Также не все жертвы среди гражданского населения, о которых сообщалось 5 апреля, были включены в приведенные выше цифры", – добавили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

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