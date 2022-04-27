С начала полномасштабного вторжения РФ в Киеве 13 людям сообщили о подозрении в сотрудничестве с оккупантами

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура .



"На сегодняшний день при процессуальном руководстве органов городской прокуратуры 13 лицам уже сообщено о подозрении в совершении преступлений, связанных с сотрудничеством с врагом (государственной измене, коллаборационизме, оправдывании вооруженной агрессии)", - отметил руководитель прокуратуры Олег Кипер.



Он добавил, что чаще всего злоумышленники передают россиянам материальные ресурсы и информацию об ВСУ, терробороне, добровольно занимают должности в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированных территориях.

Правоохранители сообщили о подозрении киевлянке, собиравшему данные о работе военного аэродрома на Франковщине и передававшему их России.

Киевская прокуратура сообщила о подозрении в государственной измене киевлянину, передававшему оккупантам информацию об ВСУ.