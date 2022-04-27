С начала полномасштабного вторжения РФ в Киеве 13 людям сообщили о подозрении в сотрудничестве с оккупантами
С 24 февраля прокуратура Киева объявила 13 людям подозрение в оправдывании войны РФ против Украины и коллаборационизме
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура .
"На сегодняшний день при процессуальном руководстве органов городской прокуратуры 13 лицам уже сообщено о подозрении в совершении преступлений, связанных с сотрудничеством с врагом (государственной измене, коллаборационизме, оправдывании вооруженной агрессии)", - отметил руководитель прокуратуры Олег Кипер.
Он добавил, что чаще всего злоумышленники передают россиянам материальные ресурсы и информацию об ВСУ, терробороне, добровольно занимают должности в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированных территориях.
- Правоохранители сообщили о подозрении киевлянке, собиравшему данные о работе военного аэродрома на Франковщине и передававшему их России.
- Киевская прокуратура сообщила о подозрении в государственной измене киевлянину, передававшему оккупантам информацию об ВСУ.
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