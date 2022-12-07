Об этом на брифинге в Медиацентре рассказал народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель президента в Верховной раде Украины Федор Вениславский .

"Органы государственной власти Украины документируют каждый факт преступного обстрела мирного населения Российской Федерацией. У нас есть полная база обо всех установленных пострадавших. Мы знаем, от чего они погибли, когда и при каких именно. Эту информацию мы предоставим, чтобы она была применена в будущих судебных исках против террористов", - подчеркнул Вениславский.

Сообщается, что за 286 дней войны российскими захватчиками уничтожили 38 тысяч жилых домов, 2719 учебных и более 1250 медицинских учреждений.

Нардеп подчеркнул, что все доказательства уничтожения домов или гибели людей во время войны России в Украине фиксируются и будут использоваться в международных судах.

В ноябре Генштаб сообщал, что российские захватчики вывезли в Крым все медицинское оборудование Новокаховской центральной больницы, даже кареты скорой.

7 декабря стало известно, что с начала полномасштабного вторжения оккупанты повредили в Украине 1154 объекта медицинской инфраструктуры, около 300 из них уже восстановлены.

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