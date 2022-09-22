Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины .

"С 24 февраля по 20 сентября 2022 года по меньшей мере 270 религиозных сооружений в 14 областях Украины были полностью разрушены или подверглись разрушениям разной степени в результате вооруженного нападения России", - говорится в сообщении.

В Министерстве отмечают, что, в частности, разрушены церкви, мечети, синагоги, Залы Царства, образовательные и административные здания религиозных общин Украины. Пять из них – мусульманские, еще столько же – иудейские и 260 – христианские.

"30 принадлежат протестантским общинам, 21 – Православной Церкви Украины (ПЦУ), четыре – Римско-Католической Церкви (РКЦ), три – Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ). 66 сооружений принадлежат общинам Свидетелей Иеговы", - пишут в пресс-службе.

Наибольшее количество разрушенных религиозных сооружений в Донецкой и Луганской областях – 67 и 58. После них – Киевская и Харьковская области – 43 и 35 объектов.

В июле во временно оккупированном Мариуполе россияне угнали из Художественного и Краеведческого музеев все ценные экспонаты, а сами учреждения разрушили.

Российская певица Надежда Бабкина вместе с ансамблем исполнила концертную программу в Мариуполе и сфотографировалась у уничтоженного россиянами драмтеатра.

В августе в Мариуполе оккупанты разграбили и разрушили галерею имени Куинджи, в том числе произведения детей с инвалидностью.

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