С начала полномасштабного вторжения РФ разрушила по меньшей мере 270 религиозных построек в Украине
За семь месяцев с начала полномасштабной войны России в Украине разрушены по меньшей мере 270 сооружений религиозных общин
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины .
"С 24 февраля по 20 сентября 2022 года по меньшей мере 270 религиозных сооружений в 14 областях Украины были полностью разрушены или подверглись разрушениям разной степени в результате вооруженного нападения России", - говорится в сообщении.
В Министерстве отмечают, что, в частности, разрушены церкви, мечети, синагоги, Залы Царства, образовательные и административные здания религиозных общин Украины. Пять из них – мусульманские, еще столько же – иудейские и 260 – христианские.
"30 принадлежат протестантским общинам, 21 – Православной Церкви Украины (ПЦУ), четыре – Римско-Католической Церкви (РКЦ), три – Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ). 66 сооружений принадлежат общинам Свидетелей Иеговы", - пишут в пресс-службе.
Наибольшее количество разрушенных религиозных сооружений в Донецкой и Луганской областях – 67 и 58. После них – Киевская и Харьковская области – 43 и 35 объектов.
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