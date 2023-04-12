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Главная война с Россией С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине более 180 тыс. военных

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине более 180 тыс. военных

12 апреля, 2023 среда
08:21
война с Россией

В течение суток 11 апреля ВСУ ликвидировали 730 окупантов, 5 артсистем, 5 боевых бронированных машин, 2 танка и 2 беспилотника

Об этом сообщил Генштаб ВСУ на фейсбуке.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.04.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 180 050 (+730) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3646 (+2)
  • боевых бронированных машин ‒ 7043 (+5)
  • артиллерийских систем – 2770 (+5)
  • РСЗО – 535 (+0) ед.
  • средств ПВО ‒ 282 (+0)
  • самолетов – 307 (+0)
  • вертолетов – 293 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2334 (+2),
  • крылатых ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблей /катеров ‒ 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5630 (+10)
  • специальнаой техники – 319 (+3)

Данные уточняются.

Россия
военные силы Украины
Убитые русские
потери окуппантов
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