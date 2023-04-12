"Украина имеет все возможности, чтобы добиться успеха": министр обороны США о контрнаступлении ВСУ
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине более 180 тыс. военных
В течение суток 11 апреля ВСУ ликвидировали 730 окупантов, 5 артсистем, 5 боевых бронированных машин, 2 танка и 2 беспилотника
Об этом сообщил Генштаб ВСУ на фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.04.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 180 050 (+730) человек ликвидировано
- танков ‒ 3646 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 7043 (+5)
- артиллерийских систем – 2770 (+5)
- РСЗО – 535 (+0) ед.
- средств ПВО ‒ 282 (+0)
- самолетов – 307 (+0)
- вертолетов – 293 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2334 (+2),
- крылатых ракет ‒ 911 (+0),
- кораблей /катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5630 (+10)
- специальнаой техники – 319 (+3)
Данные уточняются.
- Напомним, утром Генштаб отчитывался, что вражеские войска сосредоточены на наступлении по Лиманскому, Бахмутскому, Авдеевскому и Марьинскому направлениям. Однако ВСУ отбили 72 атаки, поразили районы скопления россиян и сбили 2 дрона.
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