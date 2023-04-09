Невежество нас погубит
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С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине более 178 тыс. военных
За сутки защитники уничтожили 470 оккупантов, 14 беспилотников, 13 артсистем, 4 ББМ и 5 единиц специальной техники
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.04.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – ликвидировано около 178 150 (+470)
- танков ‒ 3636 (+0)
- боевых бронированных машин ‒ 7024 (+4)
- артиллерийских систем – 2740 (+13)
- РСЗО – 533 (+0) ед.
- средств ПВО ‒ 282 (+0)
- самолетов – 307 (+0)
- вертолетов – 292 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2312 (+14)
- крылатых ракет ‒ 911 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5602 (+3)
- специальной техники ‒ 309 (+5)
Данные уточняются.
- Напомним, утром Генштаб докладывал, что авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, также ВСУ сбили 2 БПЛА типа "Supercam", 6 БПЛА типа "Орлан-10" и 6 БПЛА типа "Zala"
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