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С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине более 148 тыс. военных

26 февраля, 2023 воскресенье
09:02
Новости

За сутки российская армия потеряла в Украине 660 военных, 7 артиллерийских систем, 6 танков и 2 БПЛА

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в фейсбуке.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 148 130 (+660) военных ликвидировано
  • танков ‒ 3381 (+6)
  • боевых бронированных машин ‒ 6615 (+6)
  • артиллерийских систем – 2380 (+7)
  • РСЗО – 475 (+0) ед.
  • средств ПВО ‒ 247 (+0)
  • самолетов – 299 (+0)
  • вертолетов – 288 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2037 (+2)
  • крылатых ракет ‒ 873 (+0)
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5242 (+7)
  • специальной техники ‒ 230 (+0)


Данные уточняются

  • Напомним, утром Генштаб отчитывался , что Россияне наращивают оборону временно оккупированного Крыма, а Силы обороны за сутки отразили 71 вражескую атаку на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
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