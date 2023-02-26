Путин обвинил Запад в желании развалить РФ и превратить россиян в "московитов и уральцев"
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С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине более 148 тыс. военных
За сутки российская армия потеряла в Украине 660 военных, 7 артиллерийских систем, 6 танков и 2 БПЛА
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 148 130 (+660) военных ликвидировано
- танков ‒ 3381 (+6)
- боевых бронированных машин ‒ 6615 (+6)
- артиллерийских систем – 2380 (+7)
- РСЗО – 475 (+0) ед.
- средств ПВО ‒ 247 (+0)
- самолетов – 299 (+0)
- вертолетов – 288 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2037 (+2)
- крылатых ракет ‒ 873 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5242 (+7)
- специальной техники ‒ 230 (+0)
Данные уточняются
- Напомним, утром Генштаб отчитывался , что Россияне наращивают оборону временно оккупированного Крыма, а Силы обороны за сутки отразили 71 вражескую атаку на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
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