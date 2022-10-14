"Героическая гибкость" Ирана – соучастие в российских военных преступлениях
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 64,3 тыс. оккупантов, 2521 танк и 1199 беспилотников
Российская армия за время полномасштабного вторжения в Украину потеряла 64,3 тыс. оккупантов, 2521 танк, 5172 бронемашины, 1199 беспилотников и 186 средств ПВО
Об этом сообщает в фейсбук Генеральный штаб ВСУ .
С 24 февраля по 14 октября российские оккупанты ориентировочно потеряли:
- личного состава – около 64 300 (+500) человек,
- танков – 2521 (+10) ед,
- боевых бронированных машин – 5172 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 1566 (+10) ед,
- РСЗО – 362 (+5) ед,
- средства ПВО – 186 (+3) ед,
- самолетов – 268 (+0) ед,
- вертолетов – 240 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1199 (+17),
- крылатые ракеты – 316 (+0),
- корабли /катера – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3944 (+9) ед,
- специальная техника – 142 (+2).
За сутки наибольшие потери армия РФ понесла на Краматорском и Бахмутском направлениях.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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