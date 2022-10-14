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Главная война с Россией С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 64,3 тыс. оккупантов, 2521 танк и 1199 беспилотников

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 64,3 тыс. оккупантов, 2521 танк и 1199 беспилотников

14 октября, 2022 пятница
09:29
война с Россией

Российская армия за время полномасштабного вторжения в Украину потеряла 64,3 тыс. оккупантов, 2521 танк, 5172 бронемашины, 1199 беспилотников и 186 средств ПВО

Об этом сообщает в фейсбук Генеральный штаб ВСУ .

С 24 февраля по 14 октября российские оккупанты ориентировочно потеряли:

  • личного состава – около 64 300 (+500) человек,
  • танков – 2521 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин – 5172 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 1566 (+10) ед,
  • РСЗО – 362 (+5) ед,
  • средства ПВО – 186 (+3) ед,
  • самолетов – 268 (+0) ед,
  • вертолетов – 240 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1199 (+17),
  • крылатые ракеты – 316 (+0),
  • корабли /катера – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3944 (+9) ед,
  • специальная техника – 142 (+2).

За сутки наибольшие потери армия РФ понесла на Краматорском и Бахмутском направлениях.

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Россия
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