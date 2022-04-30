С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 23 200 военных, 1008 танков и 190 самолетов

Об этом сообщает генштаб ВСУ вfacebook .



Общие боевые потери противника с 24 февраля по 30 апреля составили:

Личного состава - около 23200 человек (+200 в сутки) ликвидировано

Танцев – 1008 единиц (+22)

Боевых бронированных машин ‒ 2445 (+27)

Артиллерийских систем – 436 (+1)

Реактивных систем залпового огня – 151 (+0)

Средства ПВО – 77 (+4)

Самолетов – 190 (+1)

Вертолетов – 155 (+0)

Автомобильной техники – 1701 (+6)

Корабли/катера - 8 (+0)

Цистерн с горюче-смазочными материалами - 76 (+0)

Беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня – 232 (+4)

Специальная техника - 32 (+1)

Пусковые установки оперативно-тактические ракетные комплексы – 4 (+0)

В Генштабе отметили, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.

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