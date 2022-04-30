С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 23 200 военных, 1008 танков и 190 самолетов
С 24 февраля по 30 апреля украинцы ликвидировали 23 200 российских военных, 1008 танков, 2445 ББМ, 190 самолетов и 155 вертолетов
Об этом сообщает генштаб ВСУ вfacebook .
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 30 апреля составили:
Личного состава - около 23200 человек (+200 в сутки) ликвидировано
Танцев – 1008 единиц (+22)
Боевых бронированных машин ‒ 2445 (+27)
Артиллерийских систем – 436 (+1)
Реактивных систем залпового огня – 151 (+0)
Средства ПВО – 77 (+4)
Самолетов – 190 (+1)
Вертолетов – 155 (+0)
Автомобильной техники – 1701 (+6)
Корабли/катера - 8 (+0)
Цистерн с горюче-смазочными материалами - 76 (+0)
Беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня – 232 (+4)
Специальная техника - 32 (+1)
Пусковые установки оперативно-тактические ракетные комплексы – 4 (+0)
В Генштабе отметили, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.
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