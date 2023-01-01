С начала полномасштабного вторжения РФ погибли 57 спасателей, - ГСЧС
С начала полномасштабной войны России против Украины погибли 57 спасателей
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в telegram.
"57. Столько братьев и сестер потеряла наша семья с начала полномасштабного вторжения российской армии. Еще совсем юные ребята, уже опытные специалисты, мужчины, женщины - у всех них несправедливо забрали дороже всего в этой непровоцированной войне. Кто-то уже имел семью, кто-то только планировал семью, у каждого были мечты и планы, но враг не оставил шансов сбыться им", - написали в ГСЧС.
Там призывали не забывать, какой ценой спасатели каждый раз борются за жизнь и безопасность людей.
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