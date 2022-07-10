Об этом сообщил в телеграмме Офис генпрокурора .

С начала полномасштабного вторжения России в Украину пострадали более 995 детей. Официальное количество погибших – 323, еще 583 раненых.

Данные не окончательны, ведь устанавливается информация на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей на Донетчине – 348, Харьковщине – 187, Киевщине – 116, Черниговщине – 68, Луганщине – 61, Николаевщине – 53, Херсонщине – 52, а также Запорожской – 31 и 17 – в Сумской областях.

Вчера, 9 июля в результате обстрела российской армии жилых домов в центре Харькова 12-летняя девочка получила ранения.

"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2 116 учебных заведений. Из них 216 разрушены полностью", - добавили в пресс-службе.

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