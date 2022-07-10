С начала полномасштабного вторжения РФ погибли 347 детей и еще более 648 ранены
С 24 февраля россияне убили 347 детей погибли, 648 - ранены. Также повреждены 2 116 учебных заведений
Об этом сообщил в телеграмме Офис генпрокурора .
С начала полномасштабного вторжения России в Украину пострадали более 995 детей. Официальное количество погибших – 323, еще 583 раненых.
Данные не окончательны, ведь устанавливается информация на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей на Донетчине – 348, Харьковщине – 187, Киевщине – 116, Черниговщине – 68, Луганщине – 61, Николаевщине – 53, Херсонщине – 52, а также Запорожской – 31 и 17 – в Сумской областях.
Вчера, 9 июля в результате обстрела российской армии жилых домов в центре Харькова 12-летняя девочка получила ранения.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2 116 учебных заведений. Из них 216 разрушены полностью", - добавили в пресс-службе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.2Продажа 36.49
- Актуальное
- Важное