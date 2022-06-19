Об этом сообщил в телеграмме Офис генпрокурора.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину пострадали более 906 детей. В настоящее время официальное число погибших детей – 323 и раненых – 583.

Данные не окончательные, поскольку идет работа по установлению информации на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего детей пострадало на Донетчине - 301, Харьковщине - 170, Киевщине - 116, Черниговщине - 68, Луганщине - 54, Херсонщине - 52, Николаевщине - 48, а также в Запорожской - 30 и 17 - в Сумской областях.

В результате обстрелов РФ повреждены 2 028 учебных заведений, из них 209 разрушены полностью.

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