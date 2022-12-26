С начала полномасштабного вторжения РФ погибли 303 работника Укрзализныци

Об этом информирует Укрзализныця.

"С начала полномасштабного вторжения России Укрзализныця стала "дорогой жизни" для миллионов украинцев, а железнодорожники - теми героями, благодаря которым стала возможна эвакуация, доставка гуманитарных грузов, реализация железной дипломатии и выполнение многих других задач государства", - пишет пресс-служба.

Железнодорожники, как и другие защитники нашей страны, также получают ранения и жертвуют собственной жизнью. В Укрзализныце сообщается, что в общей сложности выполняя свою работу погибли 303 работника.

Сейчас компания просит поддержать семьи раненых и погибших железнодорожников, для чего создала фонд "Железная семья", где каждый желающий может помочь тем, кто потерял родных, жилье или нуждается в реабилитации.

Также с продажи каждого худа, свитшота или футболки "Железность" из "Железнодорожного магазина" на Центральном железнодорожном вокзале Киева - 100 гривен передают на помощь семьям железных героев.

9 декабря стало известно, что на период зимних праздников Укрзализныця назначила "Лыжный экспресс" из Киева в Славское.

В понедельник, 19 декабря, в первый рейс отправился поезд святого Николая.

20 декабря из Славянска и Краматорска Донецкой области отправился поезд святого Николая. Через пять дней поезд прибудет к детям в четырех прифронтовых областях. А 22 декабря волшебник посетил Балаклею и станцию Занки Изюмского направления.

В период праздничных выходных по столице будет курсировать ретро-поезд на паровозной тяге. Рейсы запланированы на 24, 25, 31 декабря, 1, 7 и 8 января.

22 декабря стартовал горнолыжный сезон в Карпатах, семь поездов "Укрзализницы" будут возить любителей покататься на лыжах.