С начала полномасштабного вторжения РФ погибли 303 работника Укрзализныци
Украинцев призывают помочь семьям потерявших родных железнодорожников или поддержать раненых во время работы. В частности, от 24 февраля погибли 303 работника Укрзализныци
Об этом информирует Укрзализныця.
"С начала полномасштабного вторжения России Укрзализныця стала "дорогой жизни" для миллионов украинцев, а железнодорожники - теми героями, благодаря которым стала возможна эвакуация, доставка гуманитарных грузов, реализация железной дипломатии и выполнение многих других задач государства", - пишет пресс-служба.
Железнодорожники, как и другие защитники нашей страны, также получают ранения и жертвуют собственной жизнью. В Укрзализныце сообщается, что в общей сложности выполняя свою работу погибли 303 работника.
Сейчас компания просит поддержать семьи раненых и погибших железнодорожников, для чего создала фонд "Железная семья", где каждый желающий может помочь тем, кто потерял родных, жилье или нуждается в реабилитации.
Также с продажи каждого худа, свитшота или футболки "Железность" из "Железнодорожного магазина" на Центральном железнодорожном вокзале Киева - 100 гривен передают на помощь семьям железных героев.
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