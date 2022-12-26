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С начала полномасштабного вторжения РФ погибли 303 работника Укрзализныци

26 декабря, 2022 понедельник
10:36
война с Россией

Украинцев призывают помочь семьям потерявших родных железнодорожников или поддержать раненых во время работы. В частности, от 24 февраля погибли 303 работника Укрзализныци

Об этом информирует Укрзализныця.

"С начала полномасштабного вторжения России Укрзализныця стала "дорогой жизни" для миллионов украинцев, а железнодорожники - теми героями, благодаря которым стала возможна эвакуация, доставка гуманитарных грузов, реализация железной дипломатии и выполнение многих других задач государства", - пишет пресс-служба.

Железнодорожники, как и другие защитники нашей страны, также получают ранения и жертвуют собственной жизнью. В Укрзализныце сообщается, что в общей сложности выполняя свою работу погибли 303 работника.

Сейчас компания просит поддержать семьи раненых и погибших железнодорожников, для чего создала фонд "Железная семья", где каждый желающий может помочь тем, кто потерял родных, жилье или нуждается в реабилитации.

Также с продажи каждого худа, свитшота или футболки "Железность" из "Железнодорожного магазина" на Центральном железнодорожном вокзале Киева - 100 гривен передают на помощь семьям железных героев.

  • 9 декабря стало известно, что на период зимних праздников Укрзализныця назначила "Лыжный экспресс" из Киева в Славское.
  • В понедельник, 19 декабря, в первый рейс отправился поезд святого Николая.
  • 20 декабря из Славянска и Краматорска Донецкой области отправился поезд святого Николая. Через пять дней поезд прибудет к детям в четырех прифронтовых областях. А 22 декабря волшебник посетил Балаклею и станцию Занки Изюмского направления.
  • В период праздничных выходных по столице будет курсировать ретро-поезд на паровозной тяге. Рейсы запланированы на 24, 25, 31 декабря, 1, 7 и 8 января.
  • 22 декабря стартовал горнолыжный сезон в Карпатах, семь поездов "Укрзализницы" будут возить любителей покататься на лыжах.

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Общество
Укрзализныця
воєнні злочини Росії
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