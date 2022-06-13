Об этом сообщил в телеграмме Офис генпрокурора.

"По состоянию на утро 13 июня 2022 года более 815 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 288 детей погибли и более 527 ранены", - говорится в сообщении.

Впрочем, эти данные не окончательны, ведь в местах боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях еще продолжается работа.

Больше детей пострадало на Донетчине - 218, Харьковщине - 166, Киевщине - 116, Черниговщине - 68, Луганщине - 54, Херсонщине - 52, Николаевщине - 48, а также Запорожской области - 30, Сумской - 17, Житомирской - 1 16.

12 июня в результате рашистского артобстрела в г. Лисичанск Луганской области погиб 6-летний мальчик. Также 12-летняя девочка получила ранение 11 июня в г. Чортков Тернопольской области.

"В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно, что 20 марта в результате обстрела г. Мариуполь Донецкой области получил травмы 8-летний мальчик, еще 17 детей в Харьковской области. В частности, 20 мая - обстрел с. Большие Хутора Купянского района Харьковской области, ранена 13-летняя девочка. 14 мая - обстрел с. Лебяже Чугуевского района Харьковской области, ранены двое детей 7 и 15 лет. Обстрел с. Красная Поляна Изюмского района Харьковской области, с ранениями доставлена ​​в лечебное учреждение 11-летнего мальчика", - добавляют в пресс-службе.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1971 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью.

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