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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией С начала полномасштабного вторжения РФ погибли 2187 жителей Мариуполя, - горсовет

С начала полномасштабного вторжения РФ погибли 2187 жителей Мариуполя, - горсовет

13 мартa, 2022 воскресенье
17:34
война с Россией

На Мариуполь с начала большого вторжения РФ в Украину сбросили около 100 авиабомб

Об этом сообщила пресс-служба горсовета в Telegram.

"Ежедневно Мариуполь страдает от авианалетов со стороны рашистов. За 24 часа по меньшей мере 22 бомбардировки мирного города", - заявили в горсовете.

Власти отметили, что сброшены уже около 100 авиабомб на Мариуполь.

"Оккупанты цинично и целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, полностью разрушают детские больницы и полностью уничтожают городскую инфраструктуру. Каждая бомбардировка несет страшные разрушения и уносит главное, что есть, - жизни мирных мариупольцев. На сегодняшний день уже 2187 мариупольцев погибли от атак со стороны РФ", - говорится в сообщении.

Там отметили, что для 400 тысяч заблокированных в городе мариупольцев самая большая угроза - именно с неба.

"Закрытие со стороны НАТО неба над Украиной или предоставление необходимых систем ПВО – это решение, которое может спасти сотни тысяч невинных жизней по всей Украине", - заявили в горсовете.

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Мариуполь
авиаудары
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