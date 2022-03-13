С начала полномасштабного вторжения РФ погибли 2187 жителей Мариуполя, - горсовет
На Мариуполь с начала большого вторжения РФ в Украину сбросили около 100 авиабомб
Об этом сообщила пресс-служба горсовета в Telegram.
"Ежедневно Мариуполь страдает от авианалетов со стороны рашистов. За 24 часа по меньшей мере 22 бомбардировки мирного города", - заявили в горсовете.
Власти отметили, что сброшены уже около 100 авиабомб на Мариуполь.
"Оккупанты цинично и целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, полностью разрушают детские больницы и полностью уничтожают городскую инфраструктуру. Каждая бомбардировка несет страшные разрушения и уносит главное, что есть, - жизни мирных мариупольцев. На сегодняшний день уже 2187 мариупольцев погибли от атак со стороны РФ", - говорится в сообщении.
Там отметили, что для 400 тысяч заблокированных в городе мариупольцев самая большая угроза - именно с неба.
"Закрытие со стороны НАТО неба над Украиной или предоставление необходимых систем ПВО – это решение, которое может спасти сотни тысяч невинных жизней по всей Украине", - заявили в горсовете.
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