С начала полномасштабного вторжения РФ погибли 1430 мирных украинцев, - ООН

Об этом свидетельствуют данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).



Как отмечается, жертвами войны стали 297 мужчин, 202 женщины, 22 девочки, 40 мальчиков. Пол еще 810 взрослых и 59 детей не установлены.

Среди пострадавших – 248 мужчин, 189 женщин, 42 девочки, 38 мальчиков. Пол еще 1482 взрослых и 98 детей не уточняется.

В ООН подчеркнули, что большинство людей погибло от оружия взрывного действия: тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.

УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчеты ожидают подтверждения.

Это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Северодонецка и Рубежного (Луганская область), Тростянца (Сумская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры не включены в статистику.