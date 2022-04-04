С начала полномасштабного вторжения РФ погибли 1430 мирных украинцев, - ООН
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 1430 мирных граждан, еще 2097 получили ранения
Об этом свидетельствуют данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
Как отмечается, жертвами войны стали 297 мужчин, 202 женщины, 22 девочки, 40 мальчиков. Пол еще 810 взрослых и 59 детей не установлены.
Среди пострадавших – 248 мужчин, 189 женщин, 42 девочки, 38 мальчиков. Пол еще 1482 взрослых и 98 детей не уточняется.
В ООН подчеркнули, что большинство людей погибло от оружия взрывного действия: тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.
УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчеты ожидают подтверждения.
Это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Северодонецка и Рубежного (Луганская область), Тростянца (Сумская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры не включены в статистику.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.27Продажа 32.85
- Актуальное
- Важное