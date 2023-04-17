Об этом информирует Энергоатом .

"В результате вооруженной агрессии РФ имущество и инфраструктура временно оккупированной Запорожской АЭС и других обособленных подразделений ГП "НАЭК "Энергоатом" были повреждены или уничтожены", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что по предварительной оценке стоимость разрушенного российской армией имущества, зданий и инфраструктурных объектов компании достигла уже 32 млрд грн.

Окончательный размер потерь и ущерба нанесенный Россией будет определен после деоккупации Запорожской атомной электростанции, возврата контроля за всем имуществом, проверки и инвентаризации.