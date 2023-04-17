С начала полномасштабного вторжения РФ нанесла Энергоатому ущерб на 32 млрд грн
С 24 февраля 2022 года по 17 апреля 2023 года в результате военных действий российского войска имущество Энергоатома пострадало на 32 миллиарда гривен
Об этом информирует Энергоатом .
"В результате вооруженной агрессии РФ имущество и инфраструктура временно оккупированной Запорожской АЭС и других обособленных подразделений ГП "НАЭК "Энергоатом" были повреждены или уничтожены", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что по предварительной оценке стоимость разрушенного российской армией имущества, зданий и инфраструктурных объектов компании достигла уже 32 млрд грн.
Окончательный размер потерь и ущерба нанесенный Россией будет определен после деоккупации Запорожской атомной электростанции, возврата контроля за всем имуществом, проверки и инвентаризации.
- Около 600 украинских военных в октябре 2022 года попытались отбить Запорожскую атомную электростанцию, но операция провалилась.
- Ранее в Энергоатоме говорили, что наиболее вероятным сценарием освобождения оккупированной россиянами Запорожской АЭС является ее окружение украинскими войсками.
- Во временно оккупированном Энергодаре россияне похищают сотрудников Запорожской АЭС для "профилактических бесед" в застенках, чтобы заставить их сотрудничать.
- В Энергоатоме говорили, что наиболее вероятным сценарием освобождения оккупированной россиянами Запорожской АЭС является ее окружение украинскими войсками.
- Российские оккупанты предполагают, что им придется бежать из захваченной Запорожской АЭС. Для этого они готовят предварительный план эвакуации работников Росатома.
- Рашисты боятся контрнаступления и пытаются обходить территорию близ Энергодара Запорожской области, в то же время проходят посадки и села вокруг города.
- У машинного зала 4-го энергоблока на Запорожской атомной электростанции взорвалась российская мина. Рашисты сами заявили о детонации их боеприпаса.
- Войска РФ готовятся блокировать персонал на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции из-за контрнаступления ВСУ.
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