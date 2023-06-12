С начала полномасштабного вторжения РФ из плена вернули 2526 украинцев и украинок
За время после 24 февраля прошлого года домой из плена удалось вернуть 2526 украинских граждан
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Каждый раз, когда возвращаем наших людей из российского плена, помним о фундаментальной цели: никого своего, ничего украинского врагу не оставим. Вчера мы вернули из плена еще 95 наших ребят, наших воинов. Всего за время после 24 февраля прошлого года уже возвращено 2526 украинцев и украинок", – написал он.
Зеленский поблагодарил команду, которая занимается обменами, а также каждого воина, "обеспечивающего для Украины наличие обменного фонда для освобождения наших людей". И заверил, что Украина помнит всех, кто находится в плену, и делает все возможное для того, чтобы вернуть их домой.
- 11 июня Украина вернула домой из российского плена 95 защитников из Вооруженных Сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы. Среди них, в частности, защитники Мариуполя из Азовстали.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.79
Покупка 36.79Продажа 37.35
-
EUR
Покупка 39.69Продажа 40.5
- Актуальное
- Важное