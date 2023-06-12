Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Каждый раз, когда возвращаем наших людей из российского плена, помним о фундаментальной цели: никого своего, ничего украинского врагу не оставим. Вчера мы вернули из плена еще 95 наших ребят, наших воинов. Всего за время после 24 февраля прошлого года уже возвращено 2526 украинцев и украинок", – написал он.

Зеленский поблагодарил команду, которая занимается обменами, а также каждого воина, "обеспечивающего для Украины наличие обменного фонда для освобождения наших людей". И заверил, что Украина помнит всех, кто находится в плену, и делает все возможное для того, чтобы вернуть их домой.