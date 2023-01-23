С начала полномасштабного вторжения РФ более 914 украинских детей получили ранения
По данным Офиса генпрокурора, более 914 украинских детей получили ранения разной степени тяжести в результате боевых действий России от 24 февраля 2022 года
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
"По состоянию на утро 23 января 2023 года более 1373 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 459 детей погибли и более 914 получили ранения разной степени тяжести", - пишет прессслужба.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 438, Харьковской - 270, Киевской - 123, Херсонской - 85, а также Запорожской области - 84, Николаевской - 83, Черниговской - 68, Луганской - 66 и Днепропетровской - 63.
Сообщается, что данные не окончательны, ведь в Украине еще идут активные боевые действия, а некоторые регионы временно оккупированы.
По состоянию на 23 января пропавшими без вести числятся 341 ребенок. Также 14 450 – рашисты депортировали с временно оккупированных территорий Украины.
В результате бомбардировки и обстрелов армией России повреждено 3126 учебных заведений, из них 337 разрушены полностью.
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