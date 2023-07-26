С начала полномасштабного вторжения правительство выделило более 25 млрд грн на восстановление Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в целом с начала полномасштабного вторжения России в Украину правительство выделило более 25 миллиардов гривен для восстановления пострадавших территорий
Об этом сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Отмечается, что очередные 3,5 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии будут направлены на восстановление общин 8 областей, наиболее пострадавших от российской агрессии.
В частности, речь идет о Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях. Государственные средства будут направлены на восстановление разрушенных жилых домов, школ, детсадов и больниц в этих областях
Кроме того, правительство выделило еще 3,3 млрд грн на реализацию экспериментального проекта комплексного восстановления деоккупированных населенных пунктов, в частности Бородянки на Киевщине, Тростянца на Сумщине, Циркунов на Харьковщине, Посад-Покровского на Херсонщине и Ягодного на Черниговщине.
Данный проект будет реализован уже в 2023 году. Общая стоимость всех проектов составит около 10 млрд гривен.
- 21 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал местные и центральные власти отложить расходы, не входящие в приоритетные сферы финансирования, а именно: безопасность и оборону, социальную сферу, критическую инфраструктуру и восстановление.
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