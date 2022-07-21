Об этом пишет российское издание Медуза.

В российских СМИ фигурирует информация, что как минимум 1559 российских военнослужащих из 22 регионов России отказались воевать с Украиной. Других – а это не менее 234 человек – насильственно удерживают во временно оккупированном городе Брянка на Луганщине, который еще до начала полномасштабной войны контролировала самопровозглашенная Луганская народная республика.

По словам родственников, российские военнослужащие находятся под охраной в подвалах и склоняют вернуться на фронт.

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