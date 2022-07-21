С начала полномасштабного вторжения по меньшей мере 1793 российских военнослужащих отказались воевать с Украиной, - Медуза
С февраля как минимум 1793 военнослужащих из 22 регионов России отказались от участия в войне с Украиной
Об этом пишет российское издание Медуза.
В российских СМИ фигурирует информация, что как минимум 1559 российских военнослужащих из 22 регионов России отказались воевать с Украиной. Других – а это не менее 234 человек – насильственно удерживают во временно оккупированном городе Брянка на Луганщине, который еще до начала полномасштабной войны контролировала самопровозглашенная Луганская народная республика.
По словам родственников, российские военнослужащие находятся под охраной в подвалах и склоняют вернуться на фронт.
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