С начала полномасштабного вторжения оккупанты повредили и разрушили более 2,8 тыс. учебных заведений, - МОН
Российская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля повредила или разрушила здания более 2,8 тыс. учебных заведений
Об этом в Telegram сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт.
289-й день жестокой агрессии РФ на территории суверенной Украины. 100 дней образовательного процесса в этом учебном году – в условиях военного положения. За эти 100 дней ракетные атаки россиян повредили и разрушили более 390 учебных заведений, а с начала полномасштабного вторжения – более 2 ,8 тыс.", – написал он.
При этом министр подчеркнул, что, несмотря на разрушение учебных заведений, украинские дети продолжают обучение.
"Учителя, преподаватели и воспитатели мужественно удерживают образовательный фронт", - подчеркнул Шкарлетт.
- 6 декабря в результате ракетного удара по Краматорску была повреждена школа .
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