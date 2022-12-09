Об этом в Telegram сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт.

289-й день жестокой агрессии РФ на территории суверенной Украины. 100 дней образовательного процесса в этом учебном году – в условиях военного положения. За эти 100 дней ракетные атаки россиян повредили и разрушили более 390 учебных заведений, а с начала полномасштабного вторжения – более 2 ,8 тыс.", – написал он.

При этом министр подчеркнул, что, несмотря на разрушение учебных заведений, украинские дети продолжают обучение.



"Учителя, преподаватели и воспитатели мужественно удерживают образовательный фронт", - подчеркнул Шкарлетт.

6 декабря в результате ракетного удара по Краматорску была повреждена школа .