С начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли 60 430 военных, 265 самолетов и 228 вертолетов, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли 60 430 солдат, 2380 танков и 338 РСЗО
Об этом сообщает Генштаб в facebook .Общие боевые потери противника с 24 февраля по 3 октября ориентировочно составили:
- личного состава – около 60430 (+320) человек ликвидировано
- танков ‒ 2380 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 4991 (+16) ед.
- артиллерийских систем – 1405 (+0) ед.
- РСЗО – 338 (+1) ед.
- средств ПВО ‒ 176 (+0) ед.
- самолетов – 265 (+1) ед.
- вертолетов – 228 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1026 (+11).
- крылатых ракет ‒ 246 (+0) ед.
- кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3811 (+15) ед.
- специальной техники – 131 (+0) ед.
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.66
Покупка 40.66Продажа 41.58
-
EUR
Покупка 39.2Продажа 40.42
- Актуальное
- Важное