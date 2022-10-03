Об этом сообщает Генштаб в facebook . Общие боевые потери противника с 24 февраля по 3 октября ориентировочно составили:

личного состава – около 60430 (+320) человек ликвидировано

танков ‒ 2380 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 4991 (+16) ед.

артиллерийских систем – 1405 (+0) ед.

РСЗО – 338 (+1) ед.

средств ПВО ‒ 176 (+0) ед.

самолетов – 265 (+1) ед.

вертолетов – 228 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1026 (+11).

крылатых ракет ‒ 246 (+0) ед.

кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3811 (+15) ед.

специальной техники – 131 (+0) ед.