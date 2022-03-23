С начала полномасштабного вторжения оккупанты обстреляли 58 украинских "скорых", погибли шесть медиков

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.



"Война изменила жизнь каждого из нас. Война изменила все: планы, приоритеты, мнения. Никогда не думал, что будем доставать бронежилеты для медицинских работников. Но из-за действий террористов из России, которые уже обстреляли 58 машин экстренной медицинской помощи и убили 6 наших коллег , мы вынуждены делать и это", – говорится в сообщении.



Добавим, что сегодня, 23 марта, передали первую часть бронежилетов работникам экстренной медицинской помощи, которые под пулями спасают украинцев на грани зоны активных боевых действий.

Напомним, 21 марта российские изверги открыли огонь по детской больнице в Северодонецке, в результате чего произошло возгорание крыши. К счастью, пациентов и персонал своевременно эвакуировали.