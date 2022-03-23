С начала полномасштабного вторжения оккупанты обстреляли 58 украинских "скорых", погибли шесть медиков
С начала широкомасштабного вторжения оккупанты обстреляли 58 машин экстренной медицинской помощи и убили шестерых медиков
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Война изменила жизнь каждого из нас. Война изменила все: планы, приоритеты, мнения. Никогда не думал, что будем доставать бронежилеты для медицинских работников. Но из-за действий террористов из России, которые уже обстреляли 58 машин экстренной медицинской помощи и убили 6 наших коллег , мы вынуждены делать и это", – говорится в сообщении.
Добавим, что сегодня, 23 марта, передали первую часть бронежилетов работникам экстренной медицинской помощи, которые под пулями спасают украинцев на грани зоны активных боевых действий.
- Напомним, 21 марта российские изверги открыли огонь по детской больнице в Северодонецке, в результате чего произошло возгорание крыши. К счастью, пациентов и персонал своевременно эвакуировали.
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