С начала полномасштабного вторжения фонд "Вернись живым" собрал более 7 млрд грн
За время полномасштабного вторжения украинский фонд "Вернись живым" собрал более 7 миллиардов гривен на помощь Силам обороны Украины
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
"Более 2 220 000 донатов, каждый из которых, независимо от его размера, вложился в то, что наши защитники и защитницы выстояли и давали российским оккупантам хорошо прикурить. За более года от начала широкомасштабного вторжения ваши средства стали для украинской армии техникой, которая дает ей возможность не только эффективно противодействовать превосходящему противнику, но и возвращать свое и приближать нашу общую победу", - говорится в сообщении.
На эти средства было закуплено:
- беспилотный комплекс Bayraktar TB2
- 1460 пулеметов калибра 7,62 мм
- 186 единиц 120-мм минометов
- 11 разведывательных комплексов PD-2
- 25 БПАК «Аист-100» в составе 50 БПЛА
- 25 беспилотных комплексов «ШАРК» в составе 75 БПЛА
- 25 мобильных командных пунктов
- более 800 новых автомобилей
- 11 броневиков
- 10 станций технического обслуживания западной автомобильной техники
- свыше 31 000 раций
- 7050 единиц тепловизионной и ночной оптики
- 6 725 дронов.
- Напомним, что осенью прошлого года благодаря фонду "Вернись живым" украинцы задонатили 15 544 350 гривен, которые потратили на связь для саперных подразделений ДСНС.
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