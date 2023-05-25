С начала полномасштабного вторжения фонд "Вернись живым" собрал более 7 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Более 2 220 000 донатов, каждый из которых, независимо от его размера, вложился в то, что наши защитники и защитницы выстояли и давали российским оккупантам хорошо прикурить. За более года от начала широкомасштабного вторжения ваши средства стали для украинской армии техникой, которая дает ей возможность не только эффективно противодействовать превосходящему противнику, но и возвращать свое и приближать нашу общую победу", - говорится в сообщении.

На эти средства было закуплено:

беспилотный комплекс Bayraktar TB2

1460 пулеметов калибра 7,62 мм

186 единиц 120-мм минометов

11 разведывательных комплексов PD-2

25 БПАК «Аист-100» в составе 50 БПЛА

25 беспилотных комплексов «ШАРК» в составе 75 БПЛА

25 мобильных командных пунктов

более 800 новых автомобилей

11 броневиков

10 станций технического обслуживания западной автомобильной техники

свыше 31 000 раций

7050 единиц тепловизионной и ночной оптики

6 725 дронов.

"И это лишь некоторые цифры, чтобы вы осознали, насколько вы круты, и увидели масштаб и пользу вашей помощи войску. Спасибо, что доверяете нашей команде и верите в свою армию", - отметили в фонде.