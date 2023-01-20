С начала полномасштабного вторжения 345 детей числятся пропавшими без вести

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По информации от 20 января, по меньшей мере, 1368 украинских детей пострадали из-за российской полномасштабной вооруженной агрессии.

"По официальной информации ювенальных прокуроров 459 детей погибли и более 909 получили ранения разной степени тяжести", - подчеркнула пресс-служба.

Отмечается, что цифры не окончательны: работа по их установлению продолжается в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадали дети в Донецкой области - 429, Харьковской - 269, Киевской - 117, Запорожской - 84, Херсонской - 83, Николаевской - 82, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 57", - уточнили в Офисе.

Примечательно, что 19 января сообщалось о 337 пропавших без вести детях, сейчас цифра достигает 345.

Напомним, в субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома. По уточненным данным, погибли 45 человек, из них 6 детей.

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