С начала полномасштабного наступления РФ украинские военные уничтожили более 5 тыс. оккупантов и, по меньшей мере, 816 российских боевых машин

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Еспресо.TV.

По ее информации, суммарные ориентировочные потери врага с 24 по 28 февраля (по состоянию на шесть утра 28 февраля) составляют:

Самолеты – 29

Вертолеты – 29

Танки – 191

Боевые бронированные машины – 816

Пушки – 74

ЗРК БУК – 1

"Град" – 21

Автомобильная техника – 291

Цистерны – 60

БпЛА ОТР – 3

Корабли/катера – 2

Средства ПВО – 5

Личный состав ориентировочно – 5300 (уточняется).

Замминистра подчеркнула, что эта информация является ориентировочной и может уточняться. Эти данные очень трудно получать после боя, ведь командиры в первую очередь сосредотачиваются на ведении боя. Кроме того, данные могут поступать на следующий день, а иногда и через день. Неточности могут возникнуть и тогда, когда бой продолжался ночью, то есть начался в одну календарную дату, а завершился в другую.