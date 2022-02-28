С начала полномасштабного наступления РФ украинские военные уничтожили более 5 тыс. оккупантов и, по меньшей мере, 816 российских боевых машин
Информация ориентировочная, на самом деле цифры могут быть больше
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Еспресо.TV.
По ее информации, суммарные ориентировочные потери врага с 24 по 28 февраля (по состоянию на шесть утра 28 февраля) составляют:
- Самолеты – 29
- Вертолеты – 29
- Танки – 191
- Боевые бронированные машины – 816
- Пушки – 74
- ЗРК БУК – 1
- "Град" – 21
- Автомобильная техника – 291
- Цистерны – 60
- БпЛА ОТР – 3
- Корабли/катера – 2
- Средства ПВО – 5
- Личный состав ориентировочно – 5300 (уточняется).
Замминистра подчеркнула, что эта информация является ориентировочной и может уточняться. Эти данные очень трудно получать после боя, ведь командиры в первую очередь сосредотачиваются на ведении боя. Кроме того, данные могут поступать на следующий день, а иногда и через день. Неточности могут возникнуть и тогда, когда бой продолжался ночью, то есть начался в одну календарную дату, а завершился в другую.
- Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты терпят неудачи, но открывают огонь по важным военным и гражданским объектам.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.26
Покупка 29.26Продажа 31.92
-
EUR
Покупка 33.01Продажа 35.79
- Актуальное
- Важное