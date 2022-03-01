С начала полномасштабного наступления РФ украинские военные уничтожили более 5 тыс. оккупантов, 846 российских бронемашин и 198 танков, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .



В целом с 24 февраля по 6:00 1 марта враг потерял:

личного состава – 5710 человек погибшими, – 200 пленными;

уничтоженных и поврежденных самолетов – 29;

вертолетов - 29;

танков – 198;

ББМ – 846;

артиллерийских систем – 77;

средств ПВО – 7;

реактивных систем залпового огня – 24;

цистерн из ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;

катеров – 2 единицы,

автомобильной техники – 305.

Информацию уточняют, поскольку подсчет усложнен интенсивными боевыми действиями.

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