С начала полномасштабного наступления РФ украинские военные уничтожили более 5 тыс. оккупантов, 846 российских бронемашин и 198 танков, - Генштаб ВСУ
Украинские военные убили 5710 оккупантов, взяли в плен 200 и уничтожили 846 российских бронемашин
Об этом сообщил Генштаб ВСУ .
В целом с 24 февраля по 6:00 1 марта враг потерял:
- личного состава – 5710 человек погибшими, – 200 пленными;
- уничтоженных и поврежденных самолетов – 29;
- вертолетов - 29;
- танков – 198;
- ББМ – 846;
- артиллерийских систем – 77;
- средств ПВО – 7;
- реактивных систем залпового огня – 24;
- цистерн из ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
- катеров – 2 единицы,
- автомобильной техники – 305.
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