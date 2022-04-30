С начала нового этапа войны в Украине обезвредили 79,1 тыс. взрывных устройств, около 2 тыс. авиационных бомб и 567 кг взрывчатки
С 24 февраля по 27 апреля в Украине обезвредили 79 169 взрывных устройств, 1 955 авиационных бомб и 567.4 кг взрывчатки
Об этом заявил Министр охраны окружающей природной среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец на брифинге об экологическом ущербе, нанесенном вторжением России в Украину.
"Государство-агрессор не усвоило урок прошлого и организует сознательный ядерный террор на атомных объектах Украины, запугивая весь цивилизованный мир. Международное сообщество должно признать, что это вызов для всех нас", - сказал Руслан Стрелец.
Известно, что уничтожена военная техника и боеприпасы, а также разорванные ракеты и авиабомбы загрязняют почву и подземные воды химическими веществами, в том числе тяжелыми металлами.
В результате обстрелов фосфорными снарядами Авдеевки 26-27 апреля, в городе произошло несколько пожаров. Если фосфор в какой-либо форме попадает в организм человека, он вызывает смерть в агонии. Продукты сгорания фосфора и их растворы образуют в почве соли.
Российские войска атакуют инфраструктуру вдоль Черного и Азовского морей и ставят на якоре корабли, загрязняя воду и распространяя токсины в море.
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