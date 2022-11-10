Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Укринформ .

"В течение текущей недели противник выпустил 17 ракет и применил 50 БПЛА по территории Украины. Из них 24% ракет и 64% БПЛА было уничтожено. Всего в течение недели подразделениями ПВО уничтожено 53 воздушных целей. Подразделениями ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение недели поражено 56 пунктов управления разного уровня, около 120 складов и логистических баз, а также ряд отдельных целей и огневых средств противника", - сообщил Громов.

Бригадный генерал напомнил, что за каждый уволенный населенный пункт ВСУ платят самую высокую цену – жизнь и здоровье украинских защитников.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что интенсивность атак с воздуха уменьшилась , вероятно, из-за того, что враг накапливает силы и готовит массированный удар.

По оценкам ГУР Минобороны Россия использовала около 80 процентов своих современных ракет.

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