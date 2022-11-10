С начала недели РФ атаковала Украину 17 ракетами и 50 дронами: в Генштабе сказали, сколько из них было уничтожено
В течение этой недели оккупанты направили на Украину 17 ракет и полсотни беспилотников
Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Укринформ .
"В течение текущей недели противник выпустил 17 ракет и применил 50 БПЛА по территории Украины. Из них 24% ракет и 64% БПЛА было уничтожено. Всего в течение недели подразделениями ПВО уничтожено 53 воздушных целей. Подразделениями ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение недели поражено 56 пунктов управления разного уровня, около 120 складов и логистических баз, а также ряд отдельных целей и огневых средств противника", - сообщил Громов.
Бригадный генерал напомнил, что за каждый уволенный населенный пункт ВСУ платят самую высокую цену – жизнь и здоровье украинских защитников.
- В Воздушных силах ВСУ отметили, что интенсивность атак с воздуха уменьшилась , вероятно, из-за того, что враг накапливает силы и готовит массированный удар.
- По оценкам ГУР Минобороны Россия использовала около 80 процентов своих современных ракет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.9
Покупка 39.9Продажа 40.58
-
EUR
Покупка 39.15Продажа 40.1
- Актуальное
- Важное