С начала месяца оккупанты разрушили 25 домов в поселке Невельское на Донетчине , почти все жители вынужденно уехали, - волонтер

Об этом сообщил руководитель общественной организации Гуманитарная миссия "Пролиска" Евгений Каплин, передает Укринформ.

"Разрушены за два обстрела 25 домов. Во время первого обстрела с 13 на 14 ноября повреждены 16 домов, из них 3 - разрушены полностью. И во время второго обстрела с 16 на 17 ноября повреждены еще 9 домов. Там разный характер повреждений. Это небольшой поселок, в нем всего около 50 домов. То есть можно сказать, что повреждены 50% домов", - сказал Каплин.







Активист также добавил, что большинство домов повреждены не впервые, поскольку подверглись разрушению еще в 2014-2015 годах, во время боев за Донецкий аэропорт, расположенный вблизи поселка. За несколько лет международные гуманитарные организации восстановили здания.



"В 2017-2019 годах, когда ситуация была спокойнее, туда зашли деньги международной технической помощи и конкретно Датского совета по делам беженцев, осуществившего восстановление всего жилого фонда в поселке. Иногда стоимость восстановления на один дом составляла до $15 тыс., потому что некоторые дома восстанавливались полностью, с фундамента. И эти дома сейчас, в том числе снова, попали под обстрелы", - сказал Каплин.







До обстрелов в ноябре этого года в поселке жили 23 семьи - всего 45 человек. Сейчас в поселке осталось всего пять человек. Большинство жителей переехали к родственникам или арендуют жилье.

По словам Каплина, ближайшее село, в котором проживает 2 тыс. человек - Первомайское, хотя оно также попадает под обстрелы. Именно туда переехало большинство жителей Невельского.

"Там среди местных жителей кто-то предложил приезжим из Невельского или летнюю кухню сдать, кто-то сарай сдать, у кого-то дом стоит, из которого родственники выехали дальше… Так что основная масса осела в этом поселке. В Первомайском уже жилья нет после этой волны", - сказал он. Каплин.







Из оставшихся пяти человек трое одиноких и женщина с сыном, который имеет инвалидность. В результате обстрелов в поселке повреждены линии электропередач.