С начала месяца оккупанты разрушили 25 домов в поселке Невельское на Донетчине , почти все жители вынужденно уехали, - волонтер
В поселке Невельское Донецкой области по состоянию на 22 ноября оккупанты с начала месяца совершили два обстрела, разрушив 25 домов. Почти все жители вынуждены были уехать
Об этом сообщил руководитель общественной организации Гуманитарная миссия "Пролиска" Евгений Каплин, передает Укринформ.
"Разрушены за два обстрела 25 домов. Во время первого обстрела с 13 на 14 ноября повреждены 16 домов, из них 3 - разрушены полностью. И во время второго обстрела с 16 на 17 ноября повреждены еще 9 домов. Там разный характер повреждений. Это небольшой поселок, в нем всего около 50 домов. То есть можно сказать, что повреждены 50% домов", - сказал Каплин.
Активист также добавил, что большинство домов повреждены не впервые, поскольку подверглись разрушению еще в 2014-2015 годах, во время боев за Донецкий аэропорт, расположенный вблизи поселка. За несколько лет международные гуманитарные организации восстановили здания.
"В 2017-2019 годах, когда ситуация была спокойнее, туда зашли деньги международной технической помощи и конкретно Датского совета по делам беженцев, осуществившего восстановление всего жилого фонда в поселке. Иногда стоимость восстановления на один дом составляла до $15 тыс., потому что некоторые дома восстанавливались полностью, с фундамента. И эти дома сейчас, в том числе снова, попали под обстрелы", - сказал Каплин.
До обстрелов в ноябре этого года в поселке жили 23 семьи - всего 45 человек. Сейчас в поселке осталось всего пять человек. Большинство жителей переехали к родственникам или арендуют жилье.
"Там среди местных жителей кто-то предложил приезжим из Невельского или летнюю кухню сдать, кто-то сарай сдать, у кого-то дом стоит, из которого родственники выехали дальше… Так что основная масса осела в этом поселке. В Первомайском уже жилья нет после этой волны", - сказал он. Каплин.
Из оставшихся пяти человек трое одиноких и женщина с сыном, который имеет инвалидность. В результате обстрелов в поселке повреждены линии электропередач.
- Напомним, в течение недели 15-21 ноября Главное управление разведки Минобороны Украины зафиксировало 58 случаев нарушения россиянами режима прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.
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