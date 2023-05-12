Об этом пишет белорусское издание "Зеркало".

Журналисты издания проанализировали, что Лукашенко делал в аналогичные дни прошедших недель, и пришли к выводу, что нынешняя ситуация с его исчезновением выглядит аномальной. Пока Лукашенко не появляется на публике уже три дня подряд.

Обычно, по информации издания, в среду Лукашенко отдыхает и не проводит никаких публичных встреч. А вот четверг и пятница – наоборот, очень активные дни. Практически всегда у него в это время проходят разнообразные встречи с политиками, совещания, поездки и награждения. Однако на этой неделе в четверг и в пятницу была полная тишина.

Так они пришли к выводу, что аномалии в распорядке белорусского политика как раз начались в мае еще до поездки в Москву на День Победы.

"Например, если взять среду, четверг и пятницу на прошлой неделе (3, 4 и 5 мая), то на сайте Лукашенко есть информация только об одном публичном мероприятии - вручение государственных наград заслуженным деятелям разных сфер 5 мая. Отметим, что уже тогда привлекал к себе внимание осипший голос политика – при том, что обычно Лукашенко без особых проблем проводит многочасовые встречи с журналистами», – говорится в сообщении.

Известно, что за май, кроме мероприятий на 9 мая, политик провел только два публичных мероприятия: совещание по актуальным вопросам обеспечения безопасности и правопорядка и мероприятия по охране госграницы и вручение государственных наград заслуженным деятелям разных сфер. Все остальные события на его сайте – это множество поздравлений и подписаний документов.

"Таким образом, можно констатировать, что с начала мая Лукашенко за редкими исключениями не появляется на публике. С чем именно это связано и какое сейчас состояние его здоровья - неизвестно, поскольку прессслужба вопрос никак не комментирует", - отмечают журналисты. .