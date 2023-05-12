С начала мая Лукашенко стал меньше появляться на публике, - СМИ
Президент Беларуси Александр Лукашенко с начала мая начал меньше появляться на публике, что нехарактерно для него
Об этом пишет белорусское издание "Зеркало".
Журналисты издания проанализировали, что Лукашенко делал в аналогичные дни прошедших недель, и пришли к выводу, что нынешняя ситуация с его исчезновением выглядит аномальной. Пока Лукашенко не появляется на публике уже три дня подряд.
Обычно, по информации издания, в среду Лукашенко отдыхает и не проводит никаких публичных встреч. А вот четверг и пятница – наоборот, очень активные дни. Практически всегда у него в это время проходят разнообразные встречи с политиками, совещания, поездки и награждения. Однако на этой неделе в четверг и в пятницу была полная тишина.
Так они пришли к выводу, что аномалии в распорядке белорусского политика как раз начались в мае еще до поездки в Москву на День Победы.
"Например, если взять среду, четверг и пятницу на прошлой неделе (3, 4 и 5 мая), то на сайте Лукашенко есть информация только об одном публичном мероприятии - вручение государственных наград заслуженным деятелям разных сфер 5 мая. Отметим, что уже тогда привлекал к себе внимание осипший голос политика – при том, что обычно Лукашенко без особых проблем проводит многочасовые встречи с журналистами», – говорится в сообщении.
Известно, что за май, кроме мероприятий на 9 мая, политик провел только два публичных мероприятия: совещание по актуальным вопросам обеспечения безопасности и правопорядка и мероприятия по охране госграницы и вручение государственных наград заслуженным деятелям разных сфер. Все остальные события на его сайте – это множество поздравлений и подписаний документов.
"Таким образом, можно констатировать, что с начала мая Лукашенко за редкими исключениями не появляется на публике. С чем именно это связано и какое сейчас состояние его здоровья - неизвестно, поскольку прессслужба вопрос никак не комментирует", - отмечают журналисты. .
- 8 мая стало известно, что на парад в Москву приехали президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев и самопровозглашенный президент Беларуси Александр.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пропустил завтрак после парада 9 мая. В Кремле говорят , что он имел срочные дела в Минске.
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