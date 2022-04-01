С начала масштабной агрессии РФ у Украины погибли 153 ребенка, по меньшей мере 245 ранены, – Офис генпрокурора
По состоянию на 1 апреля в Украине в результате боевых действий погибли 153 ребенка, по меньшей мере 245 ранены. Больше всего пострадало детей в Киевской области
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
"Почти 400 детей пострадали в Украине с начала вооруженной агрессии российской федерации. Из них 153 погибли и более 245 ранены", - говорится в сообщении.
Больше всего пострадало детей в Киевской области – 73, Донецкой – 65, Харьковской – 53, Черниговской – 43, Николаевской – 30, Луганской – 31, Запорожской – 22, Херсонской – 29, Сумской – 16, Житомирской – 15, в Киеве –16.
Отмечается, что данные о погибших и раненых детях в Мариуполе и на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей устанавливаются.
Сообщается, что 31 марта от тяжелых ранений скончалась 2-летняя девочка из Лисичанска Луганской области, вместе со своим 7-летним братом накануне получившие тяжелые ранения. В тот же день в Донецкой области в лечебное учреждение доставили 5 несовершеннолетних, которые получили ранения в результате обстрела.
- В Киеве за 35 дней войны с русскими оккупантами родилось 987 детей. Среди новорожденных 25 двоен.
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