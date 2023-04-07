С начала года в Украине возникло более 3875 пожаров на открытых территориях и экосистемах
Более 3875 пожаров на открытых территориях и в экосистемах Украины возникло с начала 2023 года
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Общая площадь пожаров – 4 265 га. В ГСЧС напомнят, что запрещено разводить открытый огонь возле лесной зоны и в полях; оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке, а также выжигать мусор и растительные остатки.
"В это тяжелое для нашей страны время, кроме ликвидации последствий военной агрессии РФ и спасения людей, наши спасатели вынуждены выезжать на тушение сухостоя. Не помогайте врагу! Неукоснительно соблюдайте правила пожарной безопасности, не провоцируйте пожары в экосистемах. Помните, пожары могут повлечь за собой неконтролируемое распространение огня на жилые дома и рядом расположенные сооружения, разрушение плодородного слоя почвы и гибель животных", - говорится в обращении к украинцам.
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