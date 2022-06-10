Об этом информирует в фейсбуке Государственная экологическая инспекция Украины.

"За 5 месяцев 2022 года специалисты ДЭИ рассчитали ущерб окружающей среде на сумму свыше 727,2 млн гривен. В то же время с начала года Госэкоинспекцией проведено 5 076 мер контроля в сфере охраны окружающей природной среды", - говорится в сообщении.

Известно, что за нарушение требований природоохранного законодательства составлено 6 752 протокола об админнарушениях. Также направлено 259 материалов о признаках преступления против экологии Украины, как следствие, открыто 124 уголовных производства.

"Кроме того, с января по май 2022 года специалистами ДЭИ предъявлены претензии и иски за ущерб, причиненный окружающей среде, на сумму почти 504 млн гривен", - добавляют в пресс-службе.

Нарушители уже уплатили в государственный бюджет более 27,3 млн. гривен.

Минэкологии разработало Методику, по которой будут рассчитывать объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от российских бомбардировок, а также размер причиненного такими выбросами ущерба.

Напомним, загрязнение воздуха в результате равноценного года работы металлургического предприятия.

Враг за сутки уничтожил огнем 30 гектаров экосистемы Харьковщины.

Почти 225 млн гривен ущерб окружающей среде нанесли оккупанты, обстреляв нефтебазы Житомирщины и Ривненщины.

Известно, что в результате боевых действий российских захватчиков на побережье Черного моря все чаще обнаруживают мертвых млекопитающих.