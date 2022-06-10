С начала года в Украине ущерб экологии превысил 720 млн грн
Госэкоинспекция сообщает, что за 5 месяцев экологи рассчитали ущерб окружающей среде более 727,2 млн гривен. Вместе с тем, с начала года провели 5 076 работ по контролю охраны природы
Об этом информирует в фейсбуке Государственная экологическая инспекция Украины.
"За 5 месяцев 2022 года специалисты ДЭИ рассчитали ущерб окружающей среде на сумму свыше 727,2 млн гривен. В то же время с начала года Госэкоинспекцией проведено 5 076 мер контроля в сфере охраны окружающей природной среды", - говорится в сообщении.
Известно, что за нарушение требований природоохранного законодательства составлено 6 752 протокола об админнарушениях. Также направлено 259 материалов о признаках преступления против экологии Украины, как следствие, открыто 124 уголовных производства.
"Кроме того, с января по май 2022 года специалистами ДЭИ предъявлены претензии и иски за ущерб, причиненный окружающей среде, на сумму почти 504 млн гривен", - добавляют в пресс-службе.
Нарушители уже уплатили в государственный бюджет более 27,3 млн. гривен.
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