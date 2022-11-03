С начала года в сфере ІТ Украины зафиксировали рост на 13%
С января 2022 года в Украине ІТ отрасль выросла на 13%. За это время предприятия уплатили 48 млрд грн налогов, из них около $500 млн направлены на ВСУ и поддержку гуманитарной сферы
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
"По результатам 9 месяцев, по данным Ассоциации "IT Ukraine", сфера IT продемонстрировала рост на 13%. Предприятиями сферы уплачено за этот период 48 млрд грн налогов. Более полумиллиарда долларов направлено на поддержку ВСУ и гуманитарной сферы", - говорится в сообщении .
По сравнению с предыдущим годом экспорт компьютерных услуг вырос на 23%. Украинские ІТ-компании привлекли $350 млн инвестиций, даже в военных условиях более 80% компаний сохранили около 100% своих контрактов.
"ІТ, как и все другие сектора, работает сегодня на то, чтобы Украина имела возможность работать, жить, воевать. Украина заинтересована, чтобы ІТ-сфера развивалась. И мы все делаем для этого. Если нам что-то не удается, то только потому, что идет война, и вопросы стоят и решаются сегодня непростые", - отметила первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Одним из вопросов, поднятых работниками отрасли во время встречи, стало двойное налогообложение украинцев, временно выехавших в страны ЕС. Отмечено, что проблему нельзя решить иным образом, кроме пересмотра соответствующих действующих договоров об избежании двойного налогообложения. В то же время Украина принимает меры, чтобы собрать и предоставить украинцам за границей максимум информации.
Во время встречи Свириденко с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым обсуждены актуальные вопросы запуска проекта "еКомандировки", а также бронирование работников. В настоящее время документ направлен в Кабмин.
- Кабинет министров разрешил представителям украинского бизнеса с 1 сентября выезжать за границу.
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