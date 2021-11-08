С начала года в четырех крупнейших городах Украины обнаружили 97 нарушений закона о языке, - Кремень

Об этом сообщает Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень .

"По состоянию на 1 ноября 2021 года Секретариатом Уполномоченного по защите государственного языка в четырех городах Украины (Киеве, Харькове, Днепре и Одессе) осуществлен ряд выездных мониторингов по соблюдению законодательства о государственном языке. Мероприятия по мониторингу осуществлялись во исполнение статьи 49 Закона Украины "О функционировании украинского языка как государственного". По итогам комплекса мероприятий было выявлено 97 нарушений законодательства", - рассказал Кремень.

Непосредственные проверки проводились в коммунальных, государственных и частных заведениях Киева, Харькова, Днепра и Одессы. Кроме того, мониторинг был проведен в отдельных сферах регулирования.

Секретариат проверил:

информационные сообщения в соцсетях и официальных сайтах государственных, коммунальных и частных учреждений здравоохранения;

информацию на официальных интернет-ресурсах "Укрзализници";

в 20 точках продаж на территории города Киева проверили печатные СМИ, которые издаются на государственном языке;

общий недельный объем вещания телеканалов "1+1", "Интер", "ICTV", "Украина" и соблюдение этих телеканалов требований по демонстрации фильмов на государственном языке.

Напомним, 54,9% украинцев поддерживают норму языкового закона об обслуживании на украинском языке, если возможность обслуживания на другом языке по просьбе клиента сохраняется.

78% украинцев считают украинский родным языком.

Больше нарушений языкового закона (38) нашли в Харькове.Чаще всего в городах не придерживались статьи 28 (о государственном языке в сфере информации для общего ознакомления)."По результатам выездных мониторингов составлен 71 акт об обнаружении нарушений законодательства о государственном языке, осуществляется работа по их устранению", - написал Кремень.