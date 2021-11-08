С начала года в четырех крупнейших городах Украины обнаружили 97 нарушений закона о языке, - Кремень
С начала года в Киеве, Харькове, Днепре и Одессе обнаружили 97 нарушений закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного
Об этом сообщает Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень .
"По состоянию на 1 ноября 2021 года Секретариатом Уполномоченного по защите государственного языка в четырех городах Украины (Киеве, Харькове, Днепре и Одессе) осуществлен ряд выездных мониторингов по соблюдению законодательства о государственном языке. Мероприятия по мониторингу осуществлялись во исполнение статьи 49 Закона Украины "О функционировании украинского языка как государственного". По итогам комплекса мероприятий было выявлено 97 нарушений законодательства", - рассказал Кремень.
Непосредственные проверки проводились в коммунальных, государственных и частных заведениях Киева, Харькова, Днепра и Одессы. Кроме того, мониторинг был проведен в отдельных сферах регулирования.
Секретариат проверил:
- информационные сообщения в соцсетях и официальных сайтах государственных, коммунальных и частных учреждений здравоохранения;
- информацию на официальных интернет-ресурсах "Укрзализници";
- в 20 точках продаж на территории города Киева проверили печатные СМИ, которые издаются на государственном языке;
- общий недельный объем вещания телеканалов "1+1", "Интер", "ICTV", "Украина" и соблюдение этих телеканалов требований по демонстрации фильмов на государственном языке.
Больше нарушений языкового закона (38) нашли в Харькове.
Чаще всего в городах не придерживались статьи 28 (о государственном языке в сфере информации для общего ознакомления).
"По результатам выездных мониторингов составлен 71 акт об обнаружении нарушений законодательства о государственном языке, осуществляется работа по их устранению", - написал Кремень.
- Напомним, 54,9% украинцев поддерживают норму языкового закона об обслуживании на украинском языке, если возможность обслуживания на другом языке по просьбе клиента сохраняется.
- 78% украинцев считают украинский родным языком.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.02
Покупка 26.02Продажа 26.26
-
EUR
Покупка 29.97Продажа 30.38
- Актуальное
- Важное