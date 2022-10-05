С начала года украинцы более 2 тыс. раз сообщили о нарушении языкового законодательства

Об этом сообщает Медиацентр Украина со ссылкой на уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя.

"За 9 месяцев 2022 года в адрес уполномоченного поступило 2 177 обращений о нарушении языкового Закона. Больше всего обращений поступило из Киева, Харьковской и Одесской областей, и касались они больше сферы обслуживания. Однако, часть Украины остается оккупированной, оттуда обращений не поступало вообще", - сказал Кремень.

Уполномоченный подчеркнул, что в настоящее время для овладения украинским языком действуют около 300 онлайн-ресурсов, курсов и разговорных клубов по всей стране.

Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

16 июля 2022 года вступила в силу часть вторая и шестая статьи 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", регламентирующие использование государственного языка в сети Интернет и языки интерфейсов компьютерных программ, установленных на товарах. А также установили административную ответственность за нарушение норм Закона о языке.

"Не бойтесь говорить, не бойтесь ошибаться". Языковой омбудсмен дал советы для желающих овладеть украинским языком.

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