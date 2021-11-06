С начала года Украина привлекла $4,8 млрд иностранных инвестиций, - Шмыгаль

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в facebook.

По его словам, сумма привлеченных инвестиций является самой большой за последние годы.

"За три квартала 2021 года имеем рекордный уровень прямых иностранных инвестиций за последние годы — сальдо прямых иностранных инвестиций составило $4,8 млрд. Для сравнения, за весь 2017 год было $3,7 млрд, а за весь 2018 — $4,5 млрд", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что значительная часть поступающих сейчас инвестиций — это реинвестиции. Поэтому одна из важных задач перед новым руководителем министерства экономики Юлией Свириденко — работа с иностранными инвесторами и дальнейшее улучшение инвестиционного климата в Украине.