С начала года Украина привлекла $4,8 млрд иностранных инвестиций, - Шмыгаль
За три квартала 2021 года Украина получила $4,8 млрд прямых иностранных инвестиций
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в facebook.
По его словам, сумма привлеченных инвестиций является самой большой за последние годы.
"За три квартала 2021 года имеем рекордный уровень прямых иностранных инвестиций за последние годы — сальдо прямых иностранных инвестиций составило $4,8 млрд. Для сравнения, за весь 2017 год было $3,7 млрд, а за весь 2018 — $4,5 млрд", - написал Шмыгаль.
Он добавил, что значительная часть поступающих сейчас инвестиций — это реинвестиции. Поэтому одна из важных задач перед новым руководителем министерства экономики Юлией Свириденко — работа с иностранными инвесторами и дальнейшее улучшение инвестиционного климата в Украине.
- 11 октября стало известно, что Европейский Союз намерен выделить Украине инвестиционный пакет в размере 6,5 млрд. евро на стимулирование частно-государственного инвестирования в экономику.
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