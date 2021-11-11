С начала года СБУ прекратила деятельность 12 российских ботоферм

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



"Злоумышленники призвали через соцсети к захвату власти и нарушению территориальной целостности нашей страны", - говорится в сообщении.



По заданию российских "кураторов" вражеская агентура проводила специальные информационные операции по расшатыванию общественно-политической обстановки в Украине.



Кроме того, СБУ заблокировала 500 вебресурсов за распространение дезинформации о территориальной целостности Украины и 3 платежных системах (Webmoney, Yoomoney и Qiwi), а также запретила 81 разработчика программного обеспечения из РФ.



Справка: ботофермы – компании, массово создающие в соцсетях страницы ненастоящих пользователей и из них публикующие комментарии в пропагандистских целях.

Напомним, 16 сентября СБУ ликвидировала 50-тысячную ботоферму в Харьковской области, которая распространяла российскую пропаганду.