С начала года СБУ прекратила деятельность 12 российских ботоферм
Служба безопасности Украины в ходе спецопераций с начала 2021 года нейтрализовала 12 ботоферм, организованных российскими спецслужбами. Их пропагандистская мощность насчитывала 60 тыс. аккаунтов
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Злоумышленники призвали через соцсети к захвату власти и нарушению территориальной целостности нашей страны", - говорится в сообщении.
По заданию российских "кураторов" вражеская агентура проводила специальные информационные операции по расшатыванию общественно-политической обстановки в Украине.
Кроме того, СБУ заблокировала 500 вебресурсов за распространение дезинформации о территориальной целостности Украины и 3 платежных системах (Webmoney, Yoomoney и Qiwi), а также запретила 81 разработчика программного обеспечения из РФ.
Справка: ботофермы – компании, массово создающие в соцсетях страницы ненастоящих пользователей и из них публикующие комментарии в пропагандистских целях.
- Напомним, 16 сентября СБУ ликвидировала 50-тысячную ботоферму в Харьковской области, которая распространяла российскую пропаганду.
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