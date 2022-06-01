С начала года правительство направило на выплату пенсий более 230 млрд гривен

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, в марте была произведена индексация выплат практически для всех украинских пенсионеров. В целом же с начала российского вторжения выплачены пенсии более чем на 140 млрд. рублей.

Кроме этого, в правительстве напомнили, что в июне работающие пенсионеры вместе с повышением пенсий за месяц получат доплату до предварительных выплат за апрель и май.

Отметим, что правительство пообещало продлить выплату субсидий и соцвыплат до конца военного положения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb