С начала года правительство направило на выплату пенсий более 230 млрд гривен
С начала года на пенсионные выплаты направлено 231 миллиардов, что на 12% больше, чем в прошлом году
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
По его словам, в марте была произведена индексация выплат практически для всех украинских пенсионеров. В целом же с начала российского вторжения выплачены пенсии более чем на 140 млрд. рублей.
Кроме этого, в правительстве напомнили, что в июне работающие пенсионеры вместе с повышением пенсий за месяц получат доплату до предварительных выплат за апрель и май.
- Отметим, что правительство пообещало продлить выплату субсидий и соцвыплат до конца военного положения.
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