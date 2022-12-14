С начала года Офис омбудсмена получил более 2 тыс. жалоб от переселенцев на нарушение их прав
Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека с начала года получил более 2 тысяч жалоб от внутренне перемещенных лиц касательно нарушения их прав
Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец во время выступления в Медиацентре Украина – Укринформ.
Больше всего жалоб касается сферы социальной защиты.
"С начала 2022 года в наше учреждение поступило 2087 обращений относительно нарушений прав внутренне перемещенных лиц. Самыми распространенными являются нарушения в сфере социальной защиты, это 40%. 30% составили нарушения в содействии реализации прав ВПЛ. Остальные - жилищные вопросы, вопросы свободы передвижения, права на образование, пенсионное обеспечение", – проинформировал омбудсмен.
- 13 декабря в приложении "Дия" появились функции изменения места жительства и отмены статуса внутренне перемещенного лица.
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