Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец во время выступления в Медиацентре Украина – Укринформ.

Больше всего жалоб касается сферы социальной защиты.

"С начала 2022 года в наше учреждение поступило 2087 обращений относительно нарушений прав внутренне перемещенных лиц. Самыми распространенными являются нарушения в сфере социальной защиты, это 40%. 30% составили нарушения в содействии реализации прав ВПЛ. Остальные - жилищные вопросы, вопросы свободы передвижения, права на образование, пенсионное обеспечение", – проинформировал омбудсмен.

13 декабря в приложении "Дия" появились функции изменения места жительства и отмены статуса внутренне перемещенного лица.

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