С начала года Netflix впервые за десятилетие потерял около 200 тысяч подписчиков
С начала года Netflix впервые за десятилетие потерял около 200 тысяч подписчиков, в результате чего акции сервиса упали на 35%
Об этом сообщает The New York Times.
По предварительным данным, акции сервиса Netflix упали на 35% после того, как компания объявила о потере 200 тысяч подписчиков в первом квартале года.
Это самое большое падение Netflix за почти два десятилетия. Оно "сожгло" около $50 млрд по рыночной стоимости компании.
В последний раз акции компании падали почти на 40% в начале торгов в октябре 2004 года, когда Netflix снизила цены на ежемесячную подписку на DVD на фоне предположений, что Amazon запустит собственную услугу онлайн-проката видео.
На этот раз в Netflix отметили, что потери были вызваны комбинацией факторов, в частности, обменом паролями между пользователями и ростом конкуренции, когда на рынок вышли традиционное кабельное, вещательное телевидение и другие новые потоковые сервисы.
Компания также выделила как причину рост инфляции и приостановку работы сервиса в России в результате ее вторжения в Украину.
Второй квартал не выглядит лучшим для Netflix: компания предупредила своих акционеров, что ожидает потерять еще два миллиона подписчиков в течение следующих трех месяцев.
- Напомним, 6 марта Netflix приостановил работу в РФ в знак протеста против полномасштабного вторжения страны в Украину.
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