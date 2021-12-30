С начала года Киев посетили около 700 тыс. туристов, оставивших в столице 73 млн грн
По состоянию на 1 декабря 2021 года туристический сбор в Киеве достиг 73 млн грн, а количество иностранных туристов, посетивших столицу в этом году, - около 700 тыс. человек
Об этом сообщает Киевский городской совет .
"Киев является комфортной локацией для туристов, поскольку имеет удобное расположение, высококачественный уровень предоставления услуг, конкурентоспособную ценовую политику и доступный многоплановый отдых в соответствии с предпочтениями каждого туриста. Также столица является известной историко-культурным центром, представляющим большой интерес для туристов со всего мира", – сказала начальник управления туризма и продвижений КГГА Марина Радова.
Как передает пресс-служба, туристическая сфера Киева возвращает показатели времен до пандемии COVID-19. Сейчас эта ветвь восстановлена на 80%.
В 2021 году больше всего туристов приехали в украинскую столицу из Израиля, США, Германии, Турции и Саудовской Аравии.
Радова подчеркнула, что Киев привлекателен для туристов, в том числе благодаря надлежащему уровню безопасности, ведь круглосуточно функционируют лаборатории, в которых можно сдать тест на коронавирус, и легкодоступная неотложная помощь врачей.
- Напомним, в мировом рейтинге Smart City Index за 2021 год Киев поднялся на 16 пунктов выше и занял 82-е место.
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