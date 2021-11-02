С начала года к журналистам 59 раз применяли физическую силу

Об этом сказал глава НСЖУ Сергей Томиленко, передает Укринформ.



"За 10 месяцев нами зафиксировано 59 инцидентов применения силы к журналистам во время выполнения ими журналистской деятельности. Фактически мы говорим о том, что в Украине каждые 5 дней случается инцидент с применением силы к журналистам. Это избиение, это сожженные машины, это поврежденная аппаратура и т.д. ", - сказал Томиленко.



Он добавил, что такая ситуация складывается не только в Украине, но и в мире. Обычно физической силе предшествуют онлайн-угрозы.



"Исследования женщин-журналисток показывают, что в 20 случаях физических атак есть прямая связь с предыдущими онлайн угрозами, которые ранее журналисты получили", - отметил Томиленко.

Напомним, в деле о нападении на журналистов "Схем" в Укрэксимбанке не приобщили ключевые доказательства: видео и аудио с места происшествия.